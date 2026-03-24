11 простых и практичных причесок для этой весны

Темп жизни не оставляет нам шансов проводить часами перед зеркалом. И это наконец стало нормой, а не компромиссом. Современные прически больше не требуют идеальной фиксации, сложных техник и десятков средств. На первый план выходит естественность: мягкая текстура, подвижность и ощущение живых волос.

© Unsplash

Весной 2026 года укладка — это полноценная часть образа, которая может задать настроение всему стилю. При этом она должна быть простой, быстрой и удобной в носке. И пока мы все еще ходим в шапках, есть прекрасный шанс отточить каждую прическу дома, чтобы в апреле и мае они получились безупречными.

Укладка с заколками

Аксессуары снова играют главную роль, но теперь они не перегружают образ, а добавляют ему характер. Заколки могут быть любыми: от лаконичных металлических до ярких и даже наивных. Главное не бояться сочетаний. Волосы при этом остаются максимально естественными: мягкая текстура, легкий объем и минимум фиксации. Пряди у лица можно аккуратно убрать с обеих сторон или только с одной, создавая асимметрию. Особенно актуален вариант с боковым пробором, где передние локоны укладываются в подобие челки и фиксируются заколками.

Расслабленная коса

Косы перестали быть аккуратными и тугими. Сейчас важна небрежность и объем, который создается за счет вытянутых прядей. Плетение должно выглядеть так, будто вы сделали его на скорую руку. Чтобы волосы не пушились и выглядели ухоженно, перед началом плетения лучше нанести немного разглаживающего средства. Концы можно закрепить не классической резинкой, а аксессуаром — это добавит образу завершенности.

Укладка с ободком

Ободок снова в центре внимания, но в более сдержанном и продуманном виде. В тренде плотные, фактурные модели (бархат, кожа, текстиль). Цвета варьируются от спокойных темных до свежих весенних оттенков. Волосы при этом не должны быть плотно приглажены: важен легкий объем у корней и ощущение воздуха. Ободок располагается не у самой линии роста волос, а чуть дальше, чтобы избежать заломов и сохранить естественность. Длину можно оставить распущенной или собрать в хвост или косу.

Низкий расслабленный хвост

Эта прическа строится на одном принципе — никакого напряжения. Хвост собирается у основания шеи и фиксируется свободно, без стягивания. Несколько прядей у лица остаются выпущенными, чтобы смягчить линии. Для дополнительного объема можно приподнять корни с помощью текстурирующего средства. Основание хвоста лучше скрыть прядью волос — это делает образ более аккуратным.

Волосы, заколотые крабиком

Крупные заколки возвращаются как удобное и стильное решение на каждый день. Волосы скручиваются в свободный жгут и фиксируются крабиком. Не стремитесь к идеальной аккуратности, она тут не нужна. Концы можно оставить наружу — это добавляет легкости. Подойдут как простые однотонные крабики, так и более выразительные варианты с декором.

Мальвинка

Простая и быстрая прическа, которая не теряет актуальности. Верхние пряди соединяются на затылке и фиксируются заколкой или небольшим аксессуаром. При желании можно усложнить вариант, скрутив передние локоны в жгуты. Это решение идеально для тех, кто хочет убрать волосы от лица, но сохранить длину распущенной. Мальвинка легко адаптируется под любой стиль.

Распущенные волосы, зачесанные назад

Укладка отлично подчеркивает структуру волос и выглядит сдержанно, но эффектно. Волосы убираются назад с помощью легкой фиксации. При этом можно играть с пробором и степенью гладкости. Особенно хорошо прическа смотрится на средней длине и длинных волосах. Важно сохранить естественный объем и не перегружать укладку средствами.

Небрежный пучок

Пучок остается одним из самых востребованных вариантов, но весной 2026 он максимально расслаблен. Высокий или низкий — не принципиально, важнее текстура и движение. Волосы не нужно идеально приглаживать. Наоборот, легкая растрепанность делает прическу современной. Для объема стоит использовать текстурирующие средства. Сам пучок может быть закручен в спираль, собран в узел или сформирован свободно — строгих правил нет.

Эффект мокрых волос

Глянцевый блеск и четкая текстура делают эту укладку заметной, но при этом она остается достаточно универсальной. Главное не перегружать волосы средствами, чтобы они не выглядели грязными и жесткими. Лучше наносить продукт точечно, создавая эффект влажных прядей. Такая прическа подходит как для повседневных образов, так и для более вечерних.

Голливудские волны

Классика остается, но становится более мягкой. Волны не выглядят статичными, они свободно ложатся и создают естественное движение. Такая укладка подходит для особых случаев, но при этом не выглядит перегруженной. Дополнительную глубину придает легкий эффект выгоревших кончиков.

Коса в «пузырьках»

Альтернатива классическому хвосту и косе. Волосы собираются и перехватываются резинками по длине, а затем пряди между ними аккуратно вытягиваются, создавая объемные сегменты. Это простой способ добавить динамики и сделать даже базовую укладку более интересной.