Трихолог дала три золотых совета для слабых и тусклых волос

Если волосы стали сухими, тусклыми, сильно ломаются и лезут — это не та проблема, которую решит парикмахер. Тут нужен врач-трихолог, потому что внешний вид волос напрямую зависит от здоровья кожи головы и состояния волосяных луковиц. Специалист посоветовала регулярно делать три простые вещи. Они улучшают состояние фолликулов и помогают новым волосам расти быстрее.

Первый совет — делать пилинг примерно раз в неделю. Кожа головы, как и кожа лица, нуждается в отшелушивании. Если не убирать омертвевшие клетки, они накапливаются и блокируют поступление питания к луковицам. К тому же лишний слой старого эпидермиса повышает риск перхоти, псориаза и других неприятных штук, которые только усиливают выпадение и вызывают зуд, поясняет Лана Спесивцева в своем блоге.

Но тут важный момент: трихолог не советует использовать обычные скрабы для лица с грубыми частицами — они могут травмировать кожу головы, оставлять микротрещины. Вместо этого лучше брать химические пилинги на основе кислот или энзимов. Они мягко растворяют ороговевшие клетки, а не сдирают их механически. Сейчас есть специальные пилинги именно для кожи головы — их и нужно покупать.

Второй совет — стимулировать кровообращение, желательно каждый день. Многие недооценивают массаж головы, а зря. Он отлично разгоняет кровь, а это особенно важно, если вы моете голову не каждый день. Трихолог рекомендует массировать кожу головы ежедневно, чтобы улучшить приток крови и помочь волосяным луковицам получать больше полезных веществ. Лучше всего сочетать массаж с нанесением стимулирующих масок или сывороток — так активные компоненты проникают глубже и работают эффективнее.

Третий совет — увлажнение при каждом мытье. Врач объяснила: мы же не забываем наносить увлажняющий крем на лицо, потому что знаем — без этого кожа стареет, становится сухой и шелушится. Но почему-то не думаем, что с кожей головы происходит то же самое. А тут есть еще один подводный камень — жесткая вода. Она есть в большинстве квартир и очень сушит. Чтобы нейтрализовать ее вредное воздействие, нужно мыть голову деликатными шампунями, которые не разрушают защитный барьер кожи и при этом увлажняют волосы.

