Готовим тело к лету: как правильно ухаживать за кожей

Летний сезон близок, и многие задумываются о том, как привести тело в порядок. Конечно, физическая активность и правильное питание играют ключевую роль. Влага, солнце, ветер и соленая вода моря — всё это оказывает сильное воздействие на кожу, поэтому важно заранее подготовить её к этим испытаниям.

Первым шагом к идеальному телу станет антицеллюлитный гель. Целлюлит — проблема, знакомая многим женщинам, и сейчас — лучшее время, чтобы от неё избавиться. Гель стимулирует кровообращение, ускоряет обмен веществ и улучшает текстуру кожи. Чаще всего в составе таких гелей можно увидеть кофеин, экстракт гуараны и водоросли, которые помогают вывести лишнюю жидкость и уменьшить проявления «апельсиновой корки».

Чтобы кожа была готова принять следующее средство, её необходимо предварительно очистить и подготовить. Вот тут-то и вступает в дело баттер-скраб. Баттер-скраб — это идеальное средство для глубокого очищения и питания кожи. Например, смесь кунжута и авокадо обеспечивает глубокое увлажнение и питание, улучшает эластичность кожи и делает её гладкой и шелковистой. Масла в составе скраба защищают кожу от пересушивания и раздражения, а крупные кристаллики сахара и соли мягко отшелушивают омертвевшие клетки. Регулярное использование баттер-скраба подготовит кожу к следующим этапам ухода.

Но что толку от гладкой кожи, если она не увлажнена? Здесь нам поможет увлажняющее молочко. Это незаменимое средство для поддержания водного баланса кожи. Оно увлажняет кожу, делает её мягкой и гладкой, защищая от сухости и шелушения. Особенно актуально это летом, когда кожа подвергается воздействию сухого воздуха и интенсивного солнечного света. Молочко помогает сохранить естественную влагу, обеспечивая коже свежий и здоровый вид.

Не забываем про питание. Питательный крем-лосьон можно выбрать с авокадо. Авокадо в составе обеспечивает интенсивное питание, восстанавливает гидролипидный баланс и улучшает текстуру кожи. Такой крем-лосьон помогает подготовить кожу к лету, делая её мягкой, гладкой и защищенной от сухости.

Но красивая фигура — это не только отсутствие целлюлита и гладкая кожа. Важна и сама форма тела, и здесь нам поможет моделирующий крем. Моделирующий крем — это средство, которое помогает улучшить очертания фигуры и повысить упругость кожи. Он способствует выведению токсинов, улучшает кровообращение и помогает бороться с лишним объемом. Средство обычно содержит экстракты водорослей, кофеин и зеленый чай, которые стимулируют процесс моделирования фигуры. В сочетании с физическими упражнениями, крем поможет вам приобрести красивую и подтянутую фигуру.

Чтобы кожа оставалась упругой и молодой, важно поддерживать её эластичность. В этом поможет крем для упругости. Это средство, которое помогает вернуть коже эластичность и упругость. В его составе часто находятся витамины и растительные экстракты, которые укрепляют волокна коллагена и эластина, делая кожу подтянутой и молодой. Такой крем идеально подходит для подготовки к лету, когда хочется видеть фигуру стройной и подтянутой.

Психологи утверждают, что физическое удовольствие и расслабленность напрямую влияют на самооценку. Именно поэтому важно испытать удовольствие от самого процесса ухода за телом. Для этого и существует такое интересное средство.Сенсорный Спа-Гель представляет собой коктейль инкапсулированных масел, соединенных в текстуру воздушного геля. Он предназначен для ухода за телом, а также как самомассажа, так и всех видов массажа: Антицеллюлитный, увлажняющий, омолаживающий, расслабляющий.

Это особенное средство, предполагающее вдумчивый и медитативный ритуал ухода за кожей. От тепла гель превращается в нежное масло, которое надо, не торопясь, распределять по коже плавными движениями до полного впитывания. Такой способ не только обеспечивает особенно интенсивный эффект питания и увлажнения кожи, но и дарит удовольствие от этих чувственных минут наедине с собой