Сестра Бьянки Цензори повторила ее «голый» образ

Сестра Бьянки Цензори, модель Анжелина Цензори, повторила ее «голый» образ. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

22-летняя Анджелина Цензори в «голом» платье из сетки снялась без нижнего белья. Волосы она собрала в низкий пучок и сделала легкий макияж.

«Перебор», «Вся в сестру», «У них это заразно?», — написали пользователи соцсетей в комментариях.

В феврале Анжелина Цензори опубликовала кадр, где была запечатлена в черном комбинезоне с откровенными вырезами и декольте, который дополнила колготками в тон. Модель предстала с уложенными волосами и макияжем с черными стрелками и нюдовым блеском для губ.

До этого Анжелина Цензори поддержала сестру на фоне скандала с «голым» платьем на церемонии музыкальной премии «Грэмми», которая прошла 2 февраля в Лос-Анджелесе. Модель показала своим подписчикам видеоролик момента, когда Бьянка сбрасывает с себя шубу, а также фото, где ее сестра позирует перед фотографами обнаженной. Поклонники расценили пост как поддержку на фоне скандала в семье Канье Уэста.