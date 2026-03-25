Сиенна Миллер снялась для рекламы помады в кружевном белье

Беременная актриса Сиенна Миллер снялась для рекламы косметического бренда Charlotte Tilbury. Снимками компания поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

44-летняя Сиенна Миллер позировала в розовом кружевном белье. Волосы ей уложили мягкими локонами и сделали легкий макияж, который она завершала помадой из новой коллекции. Вместе с актрисой в съемке участвовала племянница основательницы бренда Белла Тилбери.

В 2023 году Сиенна Миллер объявила, что станет матерью во второй раз. Папарацци успели сделать несколько кадров на пляже. Актриса позировала в бежевом крошечном бикини и не скрывала округлившегося живота. Волосы она распустила и отказалась от макияжа. В январе прошлого года стало известно, что модель родила дочку.

У Сиенны Миллер также есть дочь Марлоу, которую она родила от артиста Тома Старриджема. Летом 2015 года звезды расстались.

До этого Сиенна Миллер стала гостьей премьеры фильма «Горизонты: Часть 2», которая состоялась в рамках Венецианского кинофестиваля. Актриса позировала перед фотографами в белом прозрачном платье с цветочным принтом без бюстгальтера. Модель добавила к образу черные ботфорты на каблуках, золотой ремень, серьги и бриллиантовое кольцо. Знаменитость распустила волосы и сделала естественный макияж.