Журналистка Ксения Собчак снялась в платье и перчатках в Париже. Снимками она поделилась в Telegram-канале.

Ксения Собчак позировала в облегающем сером платье без рукавов, высоких золотых перчатках и с черным клатчем-мешком. Волосы ей уложили в низкий пучок и сделали легкий макияж.

«Перчатки сварщика», «Странный образ», «Перчатки лучше убрать», — написали пользователи соцсетей в комментариях.

Накануне журналистка опубликовала фото, где позировала в черной кожаной куртке с воротником из меха, черных брюках, рубашке и галстуке. Образ дополнила сумка от Hermes, массивные кольца, солнцезащитные очки и серьги с бриллиантами.

До этого Ксения Собчак приняла участие в съемках рекламной кампании бренда IRNBY. На одном из фото журналистка предстала перед камерой в коричневой толстовке, коротких шортах и кожаных ботфортах. Телеведущей уложили распущенные волосы в локоны и сделали макияж с черными стрелками и коричневой помадой. На другом фото знаменитость предстала в красной толстовке, черном топе и облегающих брюках.