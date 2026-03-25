Внешность 58-летнего актера без майки вызвала споры в Сети

Внешность оголившегося американского актера Дэвида Чокачи вызвала споры в сети. Материал приводит Daily Mail.

© Соцсети

58-летнего артиста, прославившегося ролью в сериале «Спасатели Малибу», сняли на пляже в Малибу. Он позировал с голым торсом и в шортах с камуфляжным принтом до середины бедра во время занятий сапсерфингом (он же сапбординг, разновидность серфинга, где человек, стоя на доске, катается на волнах и при этом гребет веслом, — прим. «Ленты.ру»).

Читатели издания высказались о кадрах в комментариях. Часть из них восхитились фигурой звезды:

«Он определенно в хорошей форме», «Возраст — это всего лишь цифра», «Привлекательный, немного суровый мужчина», «Впечатляющий результат в 58 лет!».

Однако другие юзеры нашли причины для критики:

«Прекрасное тело, но немолодая кожа», «Очевидно, он в отличной форме, но у мужчин с возрастом кожа выглядит ужасно», «Он, скорее всего, принимает стероиды», «Совсем непривлекательно», — заявили они.

Ранее в марте 61-летний российский парикмахер, стилист и шоумен Сергей Зверев с голым торсом и связанными руками анонсировал съемки в клипе.