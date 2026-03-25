Ведущий «Модного приговора» назвал самые стильные джинсы года

Ведущий «Модного приговора», стилист Александр Рогов, назвал самые стильные джинсы года. Об этом он написал в Telegram-канале.

«Тренд сезона — яркий цветной деним. Самое время обратить внимание на джинсы с флоральным принтом! Рекомендация от меня — сочетайте такие джинсы с более базовыми вещами, например, с однотонными футболками, рубашками и свитерами без лишнего декора. Так ваш образ будет гармоничным и не перегруженным. Хотя, сложный стайлинг тоже никто не отменял!», — написал стилист.

На прошлой неделе Александр Рогов рекомендовал приобрести на весну яркие чулочно-носочные изделия. По его мнению, капроновые колготки, чулки, гольфы и носки являются хорошим способом разнообразить комплекты.

До этого ведущий «Модного приговора» призвал носить плащ или тренч в клетку.