Дуа Липа вышла на публику в крошечном топе и платье с разрезом до бедра

Певица Дуа Липа появилась на публике в вечернем наряде. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

© Соцсети

Дуа Липа позировала перед камерами в черном платье с разрезом до бедра и и фиолетовом крошечном топе-бандо. Образ дополнили туфли с острым мысом и ожерелье на шее. Волосы певице уложили мягкими локонами и сделали вечерний макияж.

В начале марта Дуа Липа посетила вечеринку, организованную после церемонии вручения премии BRIT Awards в Манчестере. Певица появилась на мероприятии в черном корсетном платье, которое дополнила длинными серьгами, браслетами и кольцами. Поп-исполнительнице уложили волосы и сделали макияж с блестящими тенями и бежевой помадой.

До этого Дуа Липа и ее жених Каллум Тернер стали гостями Берлинского международного кинофестиваля. Певица вышла на красную дорожку в черном полупрозрачном макси-платье, которое сочетала с туфлями на каблуках и массивным ожерельем с бриллиантами. Каллум Тернер позировал перед фотографами в белой рубашке с галстуком, коричневом брючном костюме и ботинках.