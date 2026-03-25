Модный бренд представил туфли с открывашками для пива

Китайский модный бренд Daphne Lab представил туфли необычного дизайна. Пост опубликован в Instagram-аккаунте (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) марки.

© Lenta.ru

В размещенных видео манекенщицы продемонстрировали туфли с открытым носом и каблуком, выполненном в виде открывашки для пивных бутылок. В описании к ролику представители компании уточнили, что в ближайшее время обувь появится в продаже.

«Теперь устроить вечеринку можно в любое время! Совершенствуем идею», — гласит подпись.

© Соцсети

© Соцсети

В феврале 2025 года китайский бренд Ebanat представил коллекцию мужской одежды и развеселил пользователей сети из России. Марка разместила видео, в котором манекенщик позировал перед камерой в белой футболке с высоким воротником. На размещенных кадрах было видно, что на нем присутствовала надпись Ebanat, напечатанная черным шрифтом.