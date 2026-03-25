Философия омоложения: пять причин, по которым нужна коррекция век

Хирургическая коррекция периорбитальной зоны по праву считается одним из самых востребованных видов пластики. Причем пациентами пластических хирургов становятся как женщины, так и мужчины, начиная с 18 лет и вплоть до почтенного возраста. В чем секрет столь однозначного выбора перед косметическими или иными методами коррекции, рассказал пластический хирург Александр Катков.

Область глаз называют оптическим центром лица. От внешнего состояния именно этой зоны зависит общее визуальное восприятие черт лица, которые определяют возраст и настроение. Часто из-за возрастных или врожденных изменений в периорбитальной области видимое впечатление о лице становится искаженным, не соответствующим возрасту и темпераменту человека. Проблема еще и в том, что эти недостатки почти всегда на виду. Их трудно скрыть даже при помощи самого искусного макияжа, а большинство косметологических процедур дают лишь временный и неполноценный эффект. Все это огорчает, вызывает постоянную неуверенность и недовольство собой. Пластическая хирургия обладает большим потенциалом для решения подобных задач, и вот почему.

Возвращение молодости и свежести

Кожа век самая тонкая и нежная на лице. В этой области почти нет подкожно-жировой клетчатки и мало сальных желез, из-за чего она быстро теряет влагу и тонус. Кроме того, мимические мышцы периорбитальной зоны все время работают, что приводит к раннему образованию морщинок. Возрастное уменьшение синтеза коллагена и эластина ускоряет этот процесс так, что уже к 25–30 годам вокруг глаз появляются первые признаки старения: кожа постепенно теряет упругость, покрывается сетью «гусиных лапок», появляются нависшие веки, мешки под глазами. Взгляд становится тяжелым, придавая лицу грустное, утомленное годами выражение.

Кстати, птоз мягких тканей в области глаз не всегда связан с возрастом. В ряде случаев такие дефекты появляются в результате генетической предрасположенности или анатомических особенностей строения. Проблема становится заметной очень рано и с возрастом только усугубляется. Блефаропластика позволяет кардинально изменить состояние кожи вокруг глаз, сделать взгляд более молодым и открытым. В зависимости от особенностей и локализации изменений хирург подбирает подходящий метод коррекции.

Верхняя блефаропластика

Она устраняет избытки кожи на верхних веках. Но надо сказать, что в настоящее время показания к изолированной верхней блефаропластике сужаются. Хирурги все больше обращают внимание на состояние периорбитальной зоны — это положение и форма бровей, состояние межбровья, наличие морщин лба, концентрация кожи в области наружного угла глаза. Выполняя только изолированную верхнюю блефаропластику, хирурги не могут воздействовать на эти изменения, поэтому доктор может предложить вместе или вместо нее эндоскопический лобно-височный лифтинг, который красиво приподнимет брови, расправит межбровье, создаст красивый контур верхнего века.

Нижняя блефаропластика

Эта процедура показана при избытках кожи нижних век, мешках и кругах под глазами, для улучшения состояния подглазничных зон. Для устранения малярных мешков выполняется расширенная нижняя блефаропластика.

Круговая блефаропластика

Проводится для коррекции всей периорбитальной зоны и помогает получить комплексное омоложение области вокруг глаз. Результатом операции становится видимое преображение, которое позволяет пациенту сразу выглядеть на 10–15 лет моложе.

Улучшение зрительной функции

В некоторых случаях нависшие веки могут стать причиной физического дискомфорта. Ощутимые избытки кожи верхних век могут затруднять естественное моргание, провоцировать синдром хронической усталости глаз, ограничивать зрительное поле. В этом случае врач-офтальмолог может рекомендовать хирургическую коррекцию век как необходимое условие для восстановления полноценного зрения.

Компенсация недостатка сна и усталости

Нередко пациентами пластических хирургов становятся активные молодые люди, чья энергичность и жажда жизни не соответствуют выражению постоянной усталости на их лицах. Выпячивание жировых грыж, мешки и круги под глазами образуют заметные тени, которые визуально старят лицо, делая его осунувшимся и утомленным.

Нижняя блефаропластика позволяет деликатно исправить эти видимые недостатки в подглазничных областях. Через трансконъюнктивальный доступ на внутренней стороне века хирург аккуратно перераспределяет жировые пакеты и восстанавливает прежние объемы мягких тканей. Результатом становится естественный вид нижних век, который сразу придает взгляду отдохнувший посвежевший вид.

Повышение уверенности в себе

Любой визажист вам скажет, что искусно замаскировать нависшие веки или темные круги под глазами — задача не из легких. При смене освещения эти недостатки все равно могут быть заметными. А ведь для любой женщины важно знать, что она отлично выглядит при любых условиях.

Блефаропластика возвращает глазам молодое сияние и свежесть взгляда, избавляя от комплексов. Операция позволяет не просто устранить недостатки в области век, а получить видимое гармоничное преображение всего лица. Вместо многослойного макияжа и кратковременных косметологических процедур вы получаете стойкий впечатляющий результат, который сразу поднимает настроение и повышает градус уверенности в себе.

Долгосрочный эффект и минимальная инвазивность

У хирургической коррекции век немало весомых преимуществ. Блефаропластика проводится очень деликатно, это маленькая операция с ярким и видимым эффектом. В зависимости от вида пластики хирургический доступ может располагаться в естественных складках верхних век, вдоль нижней линии роста ресниц или на внутренней стороне века. После правильно выполненной блефаропластики следов не остается.

Еще один плюс — короткая реабилитация. Из-за особенностей строения ткани в периорбитальной зоне очень хорошо кровоснабжаются, поэтому быстро восстанавливаются. Малая инвазивность блефаропластики также позволяет максимально сократить этот процесс без выраженных синяков и отеков. Уже через 7–10 дней пациент возвращается к обычной жизни. Средняя продолжительность омолаживающего эффекта — 10–15 лет и более. Никакой другой метод коррекции не может похвастаться таким результатом.

Если вы желаете сразу и надолго избавиться от видимых несовершенств в области вокруг глаз, при этом выглядеть эффектнее и моложе, тогда пластическая коррекция век — то, что вам нужно. Недаром ее называют первым шагом разумной философии омоложения, который помогает восстановить естественную гармонию между красивой внешностью и внутренним миром.

