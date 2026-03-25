Энн Хэтэуэй снялась в платье с глубоким декольте после слухов о пластике

Голливудская актриса Энн Хэтэуэй появилась на публике в платье с декольте после слухов о пластической операции. Фото опубликованы на сайте Daily Mail.

Энн Хэтэуэй посетила показ новой коллекции высокого ювелирного искусства Bvlgari, который состоялся в Милане. Для закрытого светского мероприятия актриса выбрала красное макси-платье с пышной юбкой и глубоким декольте. Артистка добавила к наряду массивное колье с изумрудами, серьги, кольцо и золотой блестящий клатч. Знаменитости собрали волосы в высокий хвост с прядями у лица и сделали вечерний макияж.

Несколько недель назад Энн Хэтэуэй пришла на церемонию вручения премии «Оскар», которая прошла в Лос-Анджелесе. 43-летняя актриса позировала перед фотографами в черном макси-платье с цветочной вышивкой и шлейфом. Образ артистки дополнили длинные перчатки, пояс, босоножки на каблуках, массивные серьги и колье. Однако интернет-пользователи обратили внимание не на наряд знаменитости, а на ее лицо. Некоторые предположили, что Энн Хэтэуэй сделала новую пластическую операцию.