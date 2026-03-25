Жена Юры Борисова пришла на премию в серьгах за 1,1 млн рублей

Жена актера Юры Борисова, артистка Анна Шевчук, появилась на церемонии вручения премии «Ника» в серьгах стоимостью больше миллиона рублей. Фото «Газете.Ru» предоставила пресс-служба Mercury.

Анна Шевчук позировала на мероприятии в черном атласном макси-платье Daname с разрезом, которое дополнила серьгами Pasquale Bruni из розового золота, инкрустированными белыми и коньячными бриллиантами. Стоимость ювелирного изделия на сайте ЦУМа составляет 1 160 500 рублей.

Церемония вручения премии «Ника» состоялась в Москве 23 марта. Среди гостей мероприятия были Юлия Снигирь и Евгений Цыганов, Юлия Высоцкая и Андрей Кончаловский, Павел Прилучный и Зепюр Брутян и другие знаменитости.

Недавно стало известно, что Юра Борисов лидировал в топе самых обсуждаемых российских артистов в социальных сетях. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе «КИОН». В топ-10 самых упоминаемых звезд в соцсетях также вошли Александр Петров, Дмитрий Нагиев, Сергей Безруков, Гоша Куценко, Никита Кологривый, Иван Янковский, Александр Бурунов, Константин Хабенский и Павел Деревянко.