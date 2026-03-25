На спорте и на стиле: как выбрать модные кроссовки на весну-лето

Это давно уже не просто обувь для бега или фитнеса. Сегодня это один из самых точных инструментов стилизации: они задают тон, меняют характер образа и легко переводят его из формального в повседневный.

Весной и летом особенно заметно, как одна пара кроссовок может грамотно собрать весь гардероб вокруг себя — или, наоборот, разрушить тщательно выстроенный баланс. Стилист Алина Лобанова рассказала, какие модели особенно актуальны в этом сезоне.

Ретро-ностальгия

Силуэты из 70-90-х снова на пике — тонкая подошва, вытянутый нос, сочетание замши, нейлона и кожи.

«Эти кроссовки выглядят легче и интеллигентнее привычных массивных моделей. Их носят с прямыми джинсами, классическими брюками, тренчами, юбками и с деловыми костюмами. То есть кроссовки, по сути, заменяют и лоферы, и классические лодочки — и этим прекрасны», — рассказывает эксперт.

Минимализм: когда форма важнее всего

Белые, молочные, графитовые кроссовки без лишних деталей уже который сезон подряд остаются самой универсальной парой. Чистая линия, аккуратная подошва, отсутствие выразительного декора — и обувь легко вписывается в любой гардероб. Их надевают с платьями, костюмами, денимом, юбками миди, да и мини тоже.

Снекерины, гибрид кроссовок и балеток

На смену привычным формам приходит гибрид — кроссовки, в которых читается силуэт балеток. Тонкая подошва, мягкий верх и аккуратный округлый нос создают ощущение легкости, но при этом сохраняют спортивную функциональность.

«Их носят с широкими брюками, джинсами, юбками миди и даже с более строгими вещами — и в этом сочетании появляется редкое ощущение непринужденной элегантности», — подчеркивает стилист.

Технологичный объем: новая версия комфорта

Массивные подошвы, сложные конструкции, футуристичные линии — тренд, который держится уже не первый сезон, но становится более аккуратным. Такие кроссовки добавляют образу динамики и иронии за счет контраста. Лучше всего они смотрятся с простыми вещами: прямыми брюками, легкими платьями, лаконичными куртками.

Неожиданные сочетания: кроссовки там, где их не ждали

Главный прием сезона — сдвиг контекста. Кроссовки с костюмами, с юбками из плотной ткани, с кружевом — словом, с вещами, которые раньше требовали каблука. Это не столько эпатаж, сколько баланс: удобство тут встречается с формальностью, и в этой точке появляется интересный и легкий современный стиль.