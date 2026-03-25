Чем пахнет весна 2026: главные парфюмерные тренды сезона

Весной душа жаждет обновления — все эти «травка зеленеет, солнышко блестит» вызывают смутное томление. Хочется спонтанно купить билет в другую страну, завести новый безумный роман, ну или хотя бы сменить аромат.

Потому что запах — это самый быстрый способ почувствовать, что жизнь сдвинулась, стала другой, пусть не волшебной и сказочной, но какой-то более интересной, наполненной смыслом и чувствами. Хотя бы чуточку. И как раз в этом сезоне парфюмерные тренды будто подстраиваются под это настроение — коллекционер духов Наталья Насонова рассказала, что сейчас актуально.

Фрукты, сочные и «умные» гурманы

Сладкие ароматы никуда не делись (хотя бы потому, что они невероятно популярны), но стали тоньше. Вместо прямолинейной и слегка поднадоевшей ванили — груша, инжир, дыня, иногда цитрусы с легкой кислинкой.

«Это уже не десерт, а скорее объемное ощущение свежести с намеком на сладость. Такие композиции звучат живо, чуть игриво и не перегружают — именно поэтому они идеально ложатся на весенний ритм и эмоции», — утверждает эксперт.

Кремовые и телесные ароматы

Еще один заметный сдвиг — в сторону мягкости. Появляется много молочных, ореховых, сливочных нот: миндаль, фисташка, сандал, та же ваниль, но в другом контексте. Это так называемые skin scents — запахи, которые не заявляют о себе, а как будто продолжают естественный аромат кожи. Их задача — не привлечь внимание, а создать ощущение близости и комфорта — с собой, в первую очередь.

Чистота и прозрачность

На фоне усталости от зимних тяжелых восточных ароматов возвращается любовь к чистоте. Цитрусы, легкие мускусы, водные и зеленые ноты создают ощущение воздуха и света.

«Это не простые запахи, а тщательно собранная невесомость — когда аромат почти не считывается как парфюм, а кажется этакой прозрачной вуалью на уровне ощущений», — подчеркивает специалист по духам.

Чай и кофе вместо привычной базы

Неожиданный, но очень интересный характерный тренд — ароматы, связанные с привычками и состояниями. Матча, черный чай, кофе — они дают глубину, спокойствие, ощущение привычного успокаивающего ритуала. Парфюм начинает работать почти как якорь — не столько для окружающих, сколько для себя.

Парфюм как уход и настроение

Самое интересное — смещение смысла. Аромат больше не финальный штрих образа, как это было принято десятилетиями, а часть повседневного ухода. Мисты для тела и волос, легкие форматы одеколонов, наслоение духов (лейеринг), собранные индивидуально композиции — все это превращает парфюм в инструмент саморегуляции, возвращения себе себя. И в этом смысле, конечно, духов не может быть слишком много — ведь настроение у нас тоже меняется в разные дни.