Раскрыт простой способ визуально омолодиться на десяток лет без пластики

Визажист Диана из США раскрыла простой способ визуально омолодиться на десяток лет без пластики. Информацией она поделилась в Instagram-аккаунте (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Сначала блогерша с никнеймом dianamakeup_charlotte_nc запечатлела клиентку с коралловыми губами и подведенными черными тенями и карандашом глазами. При этом на ее лице были подчеркнуты морщины и темные круги под глазами.

Затем специалист нанесла женщине более современный макияж в нюдовых оттенках. На размещенных кадрах видно, как героиня ролика зрительно стала выглядеть моложе.

«Ты не старая, ты просто красишься по-старому. Очень часто мы привыкаем к своему макияжу и не замечаем, как он добавляет усталость и возраст», — объяснила визажист, посоветовав пользовательницам сети делать освежающий макияж с правильных тонах.

Юзеры оценили работу мастера в комментариях под видео.

«Вау! Как же девушка теперь выглядит дорого. Хочется разглядывать и восхищаться», «Реально как будто минус 10-15 лет», «Тихая роскошь, изобилие, люкс. Шикарная женщина», «Даже цвет глаз будто изменился, они заблестели, засветились», — восхитились они.

