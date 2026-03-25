Девушка связала кофту со «Смешариками» и взорвала интернет

Блогерша (имя и фамилия неизвестны) похвасталась вязаной кофтой со «Смешариками», которая взорвала интернет. Видео с демонстрацией эксклюзивного изделия опубликовано в Instagram-аккаунте (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) рукодельницы.

Юзерша снялась в блоге родственницы с никнеймом mama_sveta_knits, демонстрируя уникальное изделие. Так, девушка предстала перед камерой в кардигане, который состоял из многочисленных цветных квадратов с рисунками в виде героев популярного мультфильма. Среди них — Крош, Ежик, Нюша, Бараш, Копатыч, Лосяш, Пин, Каркарыч и Совунья.

По словам героини ролика, данный предмет гардероба для нее самостоятельно связала свекровь.

«Однажды ты получаешь такую кофту в подарок от свекрови и понимаешь, что жизнь удалась. После таких подарков жизнь играет другими красками», — подписала россиянка.

Публикация набрала 300 тысяч просмотров и восхитила пользователей сети.

«Как вязальщица скажу, что это очень дорогой подарок во всех смыслах!», «Ну это тяжелый люкс», «Сколько труда в этом кардигане, она вас очень любит», «Я не завидую... я не завидую...», «Ну мед», «Невероятно!», «Слов нет», — оценили они.

В мае 2025 года россияне ринулись скупать «Смешариков». Игрушки продавались в ресторанах быстрого питания «Вкусно и точка».