Объяснено желание звезд иметь одинаковые носы

Косметолог Росс Перри из Лондона объяснил желание звезд иметь одинаковые носы. Комментарий доктора публикует Daily Mail.

По словам врача, в последнее время голливудские женщины предпочитают форму носа с небольшим наклоном спинки и более приподнятым кончиком. При этом он уточнил, что они в запросе делают акцент на естественный внешний вид.

«В Голливуде определенно наблюдается заметное сближение в вопросах эстетики носа, и это скорее тенденция к тонкой утонченности, чем к кардинальным изменениям. Сейчас наиболее востребованным является так называемый естественный и сбалансированный нос», — пояснил Перри.

По мнению эксперта, массовое стремление знаменитостей иметь маленькие и тонкие носы связано с желанием хорошо выглядеть в кадре вне зависимости от ракурса.

«Сейчас цель состоит в гармонии, а не в совершенстве, и в том, чтобы носы хорошо смотрелись на фото со всех ракурсов, особенно в эпоху камер высокого разрешения и пристального внимания в социальных сетях», — объяснил собеседник издания.

Ранее профессор гендерных исследований и культуры в Университете Лидса в Великобритании Рут Холлидей объяснила желание женщин из окружения президента США Дональда Трампа выглядеть одинаково.