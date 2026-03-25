Прически из 70-х вернулись в моду

Редакторы журнала Vogue назвали пять вернувшихся в моду весной причесок из 1970-х годов. Материал появился на сайте издания.

В текущем сезоне актуальными вновь стали популярные в прошлом длинные гладко уложенные или волнистые пряди. Оба варианта, например, демонстрировала американская певица Шер. Также в тренде оказались волосы средней длины в сочетании с челкой, которые в том числе носила англо-французская актриса и певица Джейн Биркин.

Кроме того, в список вошли волнистое каре, как у британской супермодели Твигги, и стрижка «бабочка», как у американской актрисы Фарры Фосетт.

Ранее в марте парикмахер Адам Рид назвал самые популярные прически 2026 года.