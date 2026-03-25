Стилист рассказала о тренде на вязаные брюки летом 2026 года

Летом 2026 года трендовые вязаные брюки станут символом новой тактильной и визуально легкой моды. Об этом «Известиям» сообщила стилист, дизайнер аксессуаров, основатель бренда by SKOROKHODOVA Анна Скороходова.

«Сегодня ключевой прием в стилизации — контраст. Вязаные брюки носят не только в привычной бохо-эстетике, но и с жесткими кожаными жакетами, архитектурными рубашками и минималистичными топами. В качестве аксессуаров подойдут крупные кожаные ремни, сандалии, винтажные очки и акцентные сумки», — объяснила специалист.

Она подчеркнула, что цветовая палитра вязаных брюк делится на спокойные и дорогие оттенки, такие как молочный, кремовый, песочный или шоколадный, и на яркие и эмоциональные, например лайм, коралл, солнечно-желтый или бирюза.

По словам стилиста, ключевым преимуществом вязаных брюк перед привычными джинсами является чувство свободы. Такая одежда более легкая, пластичная и лучше подходит для жаркой погоды, создавая при этом сложный визуальный эффект благодаря своей текстуре.

Для того чтобы вязаные брюки, которые у многих ассоциируются с пляжным отдыхом, выглядели уместно в городской среде, рекомендуется сочетать их со строгими и структурными вещами, такими как рубашки, жилеты или жакеты.

Помимо этого, дизайнер напомнила, что важно правильно ухаживать за вязаной одеждой. Такие вещи нуждаются в деликатной стирке и сушке в горизонтальном положении. При этом хранить брюки важно в сложенном виде, а не на вешалке.

Ведущий «Модного приговора» Александр Рогов до этого говорил, что трендовым аксессуаром весны и лета 2026 года стали фартуки. По его словам, изделия из кожи или плотного хлопка в утилитарном стиле можно носить поверх курток, тренчей и джемперов.