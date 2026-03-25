Российская обладательница титула «Мисс Вселенная» раскрыла секрет красоты

Российская телеведущая, обладательница титула «Мисс Вселенная» Оксана Федорова раскрыла секрет красоты. Интервью с ней приводит «Леди Mail».

48-летняя знаменитость заявила, что тщательно следит за здоровьем и предпочитает сбалансированное питание диетам. При этом она поддерживает фигуру посредством занятий бальными танцами и ведения активного образа жизни.

Кроме того, Федорова прибегает к услугам косметологов, выбирая процедуры, которые помогают поддерживать здоровье и естественную красоту кожи. Они включают пилинги и массажи, использование витаминов и пептидов и увлажнение.

«Два раза в год, весной и осенью, я обязательно прохожу курс аппаратной косметологии. Конечно же, женщина должна заботиться о своей красоте, хотя я считаю, что больше всего красит женщину не поход к косметологу, а сияющий взгляд, счастливая улыбка и духовная наполненность», — добавила ведущая.

При этом в августе 2025 года Федорова рассказала про лечебное голодание и показала фигуру в купальнике.