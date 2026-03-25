Эксперт предупредила об опасности модных пептидных уколов

Эндокринолог предупредила об опасности модных пептидных уколов
Пептиды — от инсулина до антивозрастных инъекций — прочно вошли в медицину и косметологию. Однако в последнее время они превратились в опасный тренд среди биохакинговой тусовки. Врач-эндокринолог Лидия Биндюкова в беседе с URA.RU объяснила, чем грозит погоня за вечной молодостью без контроля специалистов.
Пептиды — это короткие цепочки аминокислот, естественные сигнальные молекулы организма. Они регулируют обмен веществ, давление, иммунитет и даже участвуют в обезболивании. В косметологии и биохакинге их ценят за способность запускать регенерацию клеток: улучшать кожу, растить мышцы, сжигать жир.
Между тем эндокринолог отмечает, что для подавляющего большинства пептидов, кроме инсулина и одобренных аналогов, нет масштабных клинических исследований на людях. Их безопасность и эффективность — по сути, кот в мешке.
Главная угроза — не сами пептиды, а то, что люди покупают в интернете или в спа-салонах без лицензии. Препараты, которые продаются «для исследований», могут содержать грязь, бактерии, неправильную дозировку или вообще не то вещество.
Биндюкова назвала главные риски, связанные с применением таких средств.
- Инфекции и некроз. Нестерильные инъекции способны вызвать заражение крови, сепсис, отмирание тканей.
- Онкология. Некоторые пептиды стимулируют деление клеток и могут разбудить спящую опухоль или вызвать патологический рост тканей (например, как при акромегалии).
- Сердечно-сосудистые катастрофы. Тахикардия, отёк лёгких, тромбозы. Описаны случаи тяжёлых аллергических реакций с отёком гортани прямо на «пептидных вечеринках».
- Гормональные сбои. Нарушения фертильности у мужчин, удары по щитовидке и печени.
- Травмы от уколов. Если колоть непрофессионально, можно заработать паралич мышц или рубцы.
Специалисты советуют забыть про «серый» рынок и онлайн-заказы. Использовать можно только те пептиды, которые продаются в аптеках как официальные лекарства, и только по назначению врача.