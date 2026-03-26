Стилист Лисовец перечислил самые модные юбки весны

Стилист Влад Лисовец перечислил самые модные юбки весны. Об этом он написал в Telegram-канале.

«Составляя свой образ, вы какое настроение хотите передать? Если секс и рок-н-ролл, то тогда это мини. Даже если вы сочетаете юбку с элегантным пиджаком, эту энергию не спрятать. Абсолютный тренд весны — отвлекающий маневр. Причем фокус работает с любой длиной. Юбка может быть изначально так скроена, а можете и вы ее доработать самостоятельно, усложнив конструкцию огромным бантом или широченной лентой», — посоветовал стилист.

Он также отметил особый тренд на кожу.

«Кожа настолько крепко засела в тренды в целом, что я вынес такие юбки, как отдельный тренд. Мини юбки в коже тоже актуальны, но не так как длина в пол. Может выглядеть тяжеловато, поэтому облегчайте верхом, обратите внимание на всех трех фото примерно одинаковый топ», — заявил эксперт.

