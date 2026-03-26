Названы самые стильные прически 2026 года

Стилисты Vogue назвали самые стильные прически 2026 года. Об этом сообщается на официальном сайте.

В 2026 году стали популярные длинные гладко уложенные или волнистые пряди. В тренде оказались и волосы средней длины в сочетании с челкой, которые в том числе носила актриса Джейн Биркин, а также волнистое каре и стрижка «бабочка».

До этого стилисты рассказали, что весной в тренде будут свитеры в морском стиле, особенно актуальны широкие полосы, контрастные сочетания оттенков и слегка свободный крой. Кроме того, они посоветовали приобрести кардиган в пастельных оттенках, включая пудровые, сливочные, фисташковые и небесно-голубые тона. Его можно сочетать с джинсами для повседневных выходов, платьями или костюмными брюками.

До этого американские стилисты призвали вернуть скинни-джинсы в гардероб. По их мнению, их стоит носить с пальто, кожаными лоферами и не только.