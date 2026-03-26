Ведущий «Модного приговора» предложил необычный способ носить лифчик

Ведущий «Модного приговора», стилист Александр Рогов, призвал носить лифчик поверх майки. Об этом он написал в Telegram-канале.

«Тренд на бельевую эстетику не сбавляет обороты и в ход пошли лифы и бра поверх маек и футболок. Это, я думаю, классный приём для тех, кто любит быть немного экстра, а также для любительниц неожиданной многослойности. Выглядит дерзко и немного опасно!» — рассказал Рогов.

На прошлой неделе Александр Рогов рекомендовал приобрести на весну яркие чулочно-носочные изделия. По его мнению, капроновые колготки, чулки, гольфы и носки являются хорошим способом разнообразить комплекты.

До этого ведущий «Модного приговора» призвал носить плащ или тренч в клетку.