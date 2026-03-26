Ведущий «Модного приговора» предложил необычный способ носить лифчик

Стилист Александр Рогов посоветовал носить нижнее белье поверх одежды
Ведущий «Модного приговора», стилист Александр Рогов, призвал носить лифчик поверх майки. Об этом он написал в Telegram-канале.
«Тренд на бельевую эстетику не сбавляет обороты и в ход пошли лифы и бра поверх маек и футболок. Это, я думаю, классный приём для тех, кто любит быть немного экстра, а также для любительниц неожиданной многослойности. Выглядит дерзко и немного опасно!» — рассказал Рогов.
На прошлой неделе Александр Рогов рекомендовал приобрести на весну яркие чулочно-носочные изделия. По его мнению, капроновые колготки, чулки, гольфы и носки являются хорошим способом разнообразить комплекты.
До этого ведущий «Модного приговора» призвал носить плащ или тренч в клетку.
«Этой весной обратите внимание на плащ или тренч в клетку. Он станет отличной альтернативой тренчу бежевому! Сочетайте клетчатый тренч с базой и спокойными оттенками или ищите пресечения по цвету с узором, миксуя с цветными вещами» — высказался Рогов.