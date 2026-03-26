Врач объяснил, из-за чего появляются секущиеся концы

Обычные головные уборы из "дышащих" материалов не портят волосы и не становятся причиной сечения кончиков. Гораздо чаще проблема связана с уходом, окрашиванием и другими внешними факторами. Об этом рассказала трихолог, косметолог и дерматолог Наталья Яковлева.

По словам специалиста, состояние волос зависит прежде всего от их структуры и того, как на них влияют внешние воздействия, а не от того, носит человек шапку или нет. Она пояснила, что многое определяется состоянием кутикулы – наружного слоя волоса. Если кутикула повреждена, волос теряет защиту и становится более чувствительным к любым неблагоприятным факторам, пишет Pravda.Ru.

Волосы подвергаются воздействию моющих средств и других факторов, поэтому проблема секущихся концов имеет другие причины, – объяснила Яковлева.

Трихолог подчеркнула, что обычные шапки не создают таких условий, при которых волосы могут серьезно пострадать. Она уточнила, что большинство головных уборов делают из материалов, которые пропускают воздух, а значит, сами по себе они не вредят волосам. Куда логичнее наладить уход, чем отказываться от шапки зимой и весной. Тем более что прогулки в холод без головного убора могут закончиться переохлаждением и проблемами со здоровьем.

При этом Яковлева отметила, что в редких случаях волосы действительно могут повреждаться из-за длительного ношения плотных покрытий. Но, как правило, речь идет об особых условиях, чаще всего связанных с профессией. В таких ситуациях волосы испытывают нагрузку по много часов и на постоянной основе.