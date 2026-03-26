Алеппское мыло: древний суперфуд для кожи или просто распиаренный брусок?

Алеппское мыло — это прародитель всей европейской косметики. Его рецепт, замешанный на оливковом и лавровом маслах, крестоносцы привезли в Европу еще в XI веке. В Испании лавра не нашли, упростили состав до одной оливки и получили знаменитое «кастильское» мыло. Но оригинал из Алеппо всегда ценился выше именно из-за лавра.

Сегодня это мыло переживает второе рождение. Его ценят за натуральность и долгую «выдержку» — правильный брусок созревает в сухих камерах от полугода до года. Время здесь буквально превращается в деньги: чем дольше мыло сохнет, тем оно тверже, экономичнее и мягче для кожи, поясняет канал «Лизи Визи».

Маркетологи обещают, что алеппское мыло очищает, не повреждая защитный барьер кожи. Будем честны: любое мыло — это щелочь. Оно по определению смывает жир (липиды) подчистую. Секрет здесь не в «избирательности», а в составе: оливковое масло дает мягкую пену, а лавровое работает как природный антисептик. Это отличный вариант для проблемной или жирной кожи, но сухую оно может «стянуть» так же, как и любое другое средство.

Кстати, настоящее алеппское мыло снаружи всегда золотисто-коричневое, похожее на хозяйственное. Но если его разрезать — внутри оно должно быть ярко-зеленым. Это признак того, что лавровое масло не окислилось и сохранило свои свойства.