Кейт Миддлтон повторила образ Мелании Трамп

Принцесса Кейт Миддлтон в пальто за 300 тысяч рублей повторила образ Трамп

Газета.Ru

Принцесса Кейт Миддлтон повторила образ жены президента США Дональда Трампа Мелании. Фото опубликованы на сайте Daily Mail.

Кейт Миддлтон приняла участие в торжественной церемонии восхождения Сары Маллали на пост архиепископа Кентерберийского. Мероприятие состоялось 25 марта в графстве Кент. Принцесса Уэльская появилась на публике в образе, напоминающим наряд Мелании Трамп на инаугурации мужа в 2025 году. Жена принца Уильяма выбрала для церемонии серое клетчатое пальто Suzannah London стоимостью £2850 (около 308 тысяч рублей. — прим.ред.), широкополую шляпу Juliette Millinery за £690 (около 74 тысяч рублей. — прим.ред.) и туфли на каблуках. Она завершила сумкой Chanel и серьгами Cassandra Goad.

18 марта в Виндзорском замке прошел государственный банкет, организованный в честь визита президента Нигерии Болы Тинубу и его жены Олуреми Тинубу в Великобританию. На мероприятии появились король Карл III и королева Камилла, Кейт Миддлтон и принц Уильям и другие члены королевской семьи. Принцесса Уэльская предпочла изумрудное платье-макси Andrew Gn, которое дополнила тиарой «Узелки любви», серьгами и блестящим клатчем. Образ Кейт Миддлтон завершила туфлями с декором Manolo Blahnik, которые любила носить Кэрри Брэдшоу.