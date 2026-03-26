Деликатное обновление: как выбрать пилинг для зрелой кожи

С возрастом лицо не только выглядит иначе, меняется и ритм обновления — то, что в двадцать работало само, после сорока требует аккуратной поддержки. И здесь эксфолиация становится важным инструментом, который помогает коже снова выглядеть живой, ровной и восприимчивой к уходу.

Клеточный цикл с возрастом удлиняется, и кожа начинает выглядеть тусклой, неровной, утомленной и потерявшей тонус. Дело в том, что ороговевшие клетки задерживаются дольше, чем нужно, и мешают свету отражаться от поверхности. Мягкая эксфолиация помогает снять этот слой — но, конечно, речь не о радикальном вмешательстве, тут нужно регулярное и деликатное обновление. Косметолог Ирина Созинова рассказала о правилах эксфолиации для зрелой кожи.

Никакой агрессии

Сильные скрабы и жесткие кислоты, которые еще несколько лет назад давали быстрый и мощный эффект, для зрелой кожи чаще становятся источником раздражения — впрочем, некоторым такие средства не подходят в принципе.

«Барьерная функция уже не так устойчива, и кожа хуже переносит перегрузки, поэтому выбор смещается в сторону мягких кислот, ферментов и постепенного действия. Здесь важнее не скорость, а устойчивый результат без стресса для эпидермиса», — утверждает эксперт.

Выбор формулы: от кислот к ферментам

AHA-кислоты (например, молочная) помогают выравнивать текстуру и тон, PHA действуют еще мягче и подходят для чувствительной кожи. Энзимные пилинги работают деликатно, буквально растворяя лишнее, не травмируя при этом поверхность. Часто именно сочетание разных типов дает лучший эффект, чем ставка на одно средство. Главное — подбирать их по реакции кожи.

Регулярность важнее интенсивности

Одна сильная процедура не даст того эффекта, который дает системный, но мягкий уход.

«Коже важен ритм: легкое обновление раз в несколько дней работает лучше, чем редкие ударные вмешательства (исключение — салонные процедуры, но и там логически выстроенная стратегия всегда есть). Такой подход поддерживает тонус и делает кожу более отзывчивой к сывороткам и кремам. В результате уход в целом начинает работать глубже и заметнее», — подчеркивает врач.

Эксфолиация как часть общей стратегии ухода

Пилинг не существует сам по себе — он всегда работает в связке с увлажнением, защитой и восстановлением. После него кожа становится более восприимчивой к любым внешним воздействиям, и важно дать ей поддержку, а не новую нагрузку. И, конечно, солнцезащита обязательна, потому что обновленная кожа уязвимее к ультрафиолету. В этом смысле эксфолиация — не отдельный шаг, а часть продуманной бьюти-рутины.