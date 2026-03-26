Блогерша превратила старый тренч в трендовый и показала результат

Блогерша Олеся из Екатеринбурга превратила старое изделие в трендовое и показала результат. Публикацию она разместила в своем Instagram-аккаунте (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Юзерша с никнеймом o.vasilevnaaa предстала перед камерой в классическом бежевом плаще удлиненного кроя. При этом она рассказала, что планирует переделать данную модель, поскольку села на рябину и испортила ткань.

В результате россиянка отрезала нижнюю часть тренча и прострочила край на швейной машинке. Затем она показала итог своей работы, примерив укороченное изделие с джинсами. Кроме того, она придумала необычный способ стилизации пояса.

«Я, кстати, раскусила эту моду. Главное, уметь интересно видоизменять вещь. К примеру, пояс превращается в необычный галстук», — продемонстрировала в заключение женщина.

В марте кофта со «Смешариками», которую самостоятельно связала россиянка, взорвала интернет. Девушка предстала перед камерой в кардигане, который состоял из многочисленных цветных квадратов с рисунками в виде героев популярного мультфильма.