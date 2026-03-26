Блогерша прозвала себя Майком Вазовски из-за костюма с пуш-апом

Популярная российская блогерша Карина Трудаева купила фитнес-форму с пуш-ап эффектом и рассмеялась, увидев собственную фигуру. Ролик появился в ее Instagram-аккаунте (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), который насчитывает 619 тысяч подписчиков.

Инфлюэнсерша с никнеймом karina_trudaeva опубликовала видео, в котором предстала в розовом облегающем комбинезоне с глубоким вырезом сзади. При этом девушка повернулась спиной к камере, демонстрируя ягодицы.

«Какой кошмар, девочки! Как так? Я Майк Вазовски. Даже положить нечего», — прозвала она себя персонажем Disney.

При этом Трудаева призналась, что похудела на 50 килограммов, в связи с чем ее тело приобрело соответствующие формы.

«И я не стесняюсь!» — заключила она.

Ролик стал вирусным, набрав 1,7 миллиона просмотров. Пользователи сети поддержали блогершу в комментариях под постом.

«Это комбинезон плохой», «Лекало неправильное, фигура отличная», «Это просто на вырост», «Ору чайкой», «Он просто не на ваш рост, дело не в вас», «Убило», — написали они.

Ранее, в марте, в сети оценили челку блогерши словами «бомбовый трамплин». Юзерша разместила ролик, в котором ехала за рулем машины. При этом девушка распустила волосы и уложила объемную челку-шторку.