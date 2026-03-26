Самая сексуальная женщина в мире показала лицо без макияжа

Американская певица и актриса Тейяна Тейлор, которую мужской журнал Maxim признал самой сексуальной женщиной в мире, показала селфи без макияжа. Фото она опубликовала на своей странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

35-летняя звезда фильма «Битва за битвой» запечатлела себя на камеру в белом халате и с осветленными волосами. При этом она позировала перед объективом без декоративной косметики на лице.

В описании к посту Тейлор отметила, что данный снимок был сделан во время Недели моды в Париже.

«Все еще думаю об этой поездке. Мы с семьей отлично провели время! Смех, мода, поздние ночи — самые счастливые воспоминания», — написала она.

Ранее сообщалось, что Тейлор в откровенном наряде посетила премию SAG Awards.