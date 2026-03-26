Стилисты объяснили, как сэкономить на обновлении гардероба

В марте одной из существенных статей расходов у россиян становится покупка одежды и обуви для обновления гардероба. Цены на пальто и сапоги растут, покупатели переориентируются с торговых центров на маркетплейсы, предпочитая приобретать качественный товар за меньшую стоимость. "Российская газета" узнала у стилистов, как еще можно снизить затраты на весенний гардероб.

Рациональный подход

Посещаемость фэшн-ретейла в торговых центрах снижается, но совокупный объем покупок одежды и обуви растет. В 2025 году показатель вырос на 8% год к году. Об этом "Российской газете" рассказала доцент кафедры общего и проектного менеджмента Финансового университета Юлия Лимарева. По ее словам, это связано с изменениями предпочтений потребителей и переориентацией их на маркетплейсы.

"Российские производители отмечают, что в среднем маркетплейсы дают увеличение выручки на 49,8%, и тенденция к росту сохраняется", - отметила эксперт.

В марте россияне начали приобретать одежду и обувь для обновления гардероба. При этом одним из наиболее эффективных способов рационализировать траты остается обращение к профессиональным стилистам.

В структуре всех услуг, оказываемых специалистами, разбор гардероба с последующей рекомендацией "дозакупки" вещей и аксессуаров, стабильно занимает лидирующие позиции. При этом в последние два года наиболее востребованными остаются онлайн-консультации стилистов и составление индивидуальной карты стиля, говорят эксперты.

Стоимость таких консультаций зависит от формата и сроков. В Москве и Санкт-Петербурге консультации по стилю обойдутся в среднем в сумму от 2,5 до 5 тыс. рублей, в регионах - от 800 руб. до 2 тыс. рублей. Составление карты стиля с предварительным анкетированием, определением типажа и индивидуальным подбором фасонов может стоить в среднем от 12 до 30 тыс. рублей - в зависимости от "раскрученности" стилиста, его опыта и компетенций.

Среди других популярных направлений - определение типажа и цветотипа клиента, в том числе онлайн, составление шопинг-листа с указанием подходящих фасонов, моделей и их стоимости, а также шопинг-сопровождение при офлайн-покупках.

За разбор гардероба стилист может получать как почасовую оплату, так и разово за "весь разбор" независимо от того, сколько времени уйдет на работу. В большинстве тарифов анализ гардероба и подбор актуальных образов входит в стоимость работы наряду с другими услугами: консультация, составление карты стиля, подготовка к шопингу. Стоимость "пакета" варьируется от 5 тыс. рублей за разбор до 50 тыс. рублей за весь пакет услуг.

При разборе гардероба стилист помогает определить, какую одежду следует оставить в наступившем сезоне, с чем сочетать уже имеющиеся у клиента вещи, что необходимо докупить для придания образу актуальности. При этом разобрать вещи можно и самостоятельно, следуя рекомендациям стилистов. Таким образом можно не только сэкономить на услуге, но и уберечь себя от спонтанных покупок и лишних трат при походе в магазин за новыми вещами.

Рекомендации стилистов

Разбор вещей в гардеробе - это возможность лучше понять свой стиль и потребности, а также своего рода сезонная уборка, рассказала "Российской газете" фэшн-дизайнер, куратор и иллюстратор, преподаватель школы дизайна НИУ ВШЭ по направлению "Мода" Лидия Чугунова. Рекомендуемая ею методика включает в себя пять этапов:

"Первое - это сортировка всех вещей. Сгруппируйте по типу: брюки вместе, свитера вместе и так далее. Второе - примерьте каждую вещь и задайте вопросы: нравится ли эта вещь, надевали ли вы ее в последние 12 месяцев, подходит ли она под текущий размер и образ жизни. Также - сочетается ли эта вещь минимум с тремя другими вещами из гардероба, чувствуете ли вы себя в этом уверенно и комфортно, купили бы такую вещь снова?" - объясняет Лидия Чугунова.

Третий этап, по словам эксперта, - оставить любимые вещи, которые используются регулярно, удобные для большинства ситуаций предметы и те вещи, которые легко комбинируются. Как правило, это базовые элементы гардероба в нейтральных тонах.

"Четвертое - после разбора сгруппируйте по категориям: верх, низ, платья, верхняя одежда и так далее. Внутри категорий сгруппируйте вещи по цветам - от светлого к темному. И пятое - после организации предметов оцените, какого ассортимента не хватает, каких цветов недостает для данного сезона и какой у вас бюджет на покупки", - рекомендует Лидия Чугунова.

По словам стилиста показа Fashion Factory School на Московской неделе моды Маши Емец, начать стоит с простого критерия: если вещь лежит в шкафу больше года и ее ни разу не надели - скорее всего, она не нужна. Исключение - ситуации, связанные с изменениями тела, например, беременность или восстановление после родов.

Следующий шаг - оценить состояние вещей. Если у вещи появились катышки, пятна, выцветание, деформация или она плохо сидит, лучше с ней расстаться. Такие вещи делают образ небрежным, отмечает Маша Емец.

"После этого важно посмотреть на гардероб через образ жизни. Если ваш ритм изменился - например, вы стали чаще выходить на встречи, мероприятия или, наоборот, вам нужна более удобная одежда для прогулок и повседневных дел, - стоит проверить, отвечает ли гардероб этим задачам. Если нет, докупать нужно не абстрактные вещи, а те, которых не хватает под ваш текущий сценарий жизни", - советует стилист.

Если образ жизни не изменился, следует ориентироваться на сочетаемость. "Важно понимать, сколько комплектов можно собрать из уже имеющихся вещей. Когда вы начинаете комбинировать одежду между собой, быстро становится видно, что работает, а что выпадает. Если какая-то вещь ни с чем не сочетается или, например, не хватает базовых юбок, брюк или верхов, именно это и стоит докупить в первую очередь", - говорит Маша Емец.

Пошаговая инструкция

"Если просто доставать вещи и смотреть на каждую, мозг быстро устанет и через 15 минут вы начнете примерять "интересные" модели, вспоминать истории и залипнете в телефоне", - говорит стилист-имиджмейкер, психолог, ОРКТ-терапевт, преподаватель Европейской Академии Имиджа Галина Насртдинова. Пошаговая инструкция по работе с гардеробом, по словам стилиста, выглядит так:

Шаг 1. Не создавать гору посреди комнаты, действовать по категориям.

"Например, сначала - только футболки и майки. Затем - джинсы и брюки. Далее - платья. Так проще сравнивать похожие вещи между собой", - рекомендует Галина Насртдинова.

Шаг 2. Тест-драйв.

"Берем вещь в руки и задаем три вопроса, - поясняет стилист. - Носил(а) ли я это последний год? Если нет - вещь удаляем. Подходит ли это мне по размеру прямо сейчас? Не "похудею" или "поправлюсь", а прямо сейчас. Как я это буду комбинировать? Если к юбке нет верха, а к верху низа - вещи трудно будет остаться".

Шаг 3. Примерка перед зеркалом.

"Здесь нужна жесткость. Надели - смотрим в зеркало без поблажек. Сидит идеально и вы нравитесь себе? Отлично, отправляем вещь в стопку "Оставить". Сидит так себе, но вещь дорога как память или дорого стоила? Это ловушка. Память хранят в альбомах, а деньги уже потрачены. Если вещь не красит - она просто занимает место", - отмечает Галина Насртдинова.

Шаг 4. Метод "Трех корзин". По словам стилиста, под рукой должно быть три пакета. В первом должны оказаться те из вещей, которые решено оставить. Во втором - те вещи, которые решено продать или отдать на благотворительность.

"Важно: если через месяц вещь так и лежит в этом пакете, без сожаления выкидываем ее или сдаем в переработку", - отмечает эксперт.

В третьем пакете остаются вещи, которые нуждаются в реставрации. Если эти вещи лежат там слишком долго, с ними тоже следует попрощаться.