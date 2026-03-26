Наталья Водянова снялась в мини-юбке для журнала

Российская супермодель Наталья Водянова в откровенном наряде снялась для журнала Marfa. Публикация появилась на странице британского стилиста и кастинг-директора Дэнни Рида в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

43-летняя манекенщица предстала на черно-белом кадре в мини-юбке и приталенной серой кофте французского модного дома Dior с бантом на талии и глубоким декольте. Также она надела туфли на каблуках и продемонстрировала объемную прическу с крупными локонами.

Известно, что автором снимка выступил фэшн-фотограф и режиссер Оливер Пирч.

Ранее в марте Наталья Водянова появилась на показе модного дома Dior вместе с мужем-миллиардером Антуаном Арно.