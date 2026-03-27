Plus-size модель Эшли Грэм прогулялась по Нью-Йорку в облегающем мини-платье

Plus-size модель Эшли Грэм прогулялась по Нью-Йорку. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Эшли Грэм позировала в пестром облегающем мини-платье. Образ дополнили босоножки на низких каблуках. Волосы ей уложили мягкими прядями и сделали легкий макияж. В этом и других повседневных образах модель прогулялась по городу для рекламы.

Несколько недель назад Эшли Грэм раскритиковали за фото в брюках. Plus-size модель опубликовала кадр, где стояла в пестром топе со спущенным плечом и облегающих коричневых брюках. Волосы ей уложили мягкими локонами и сделали легкий макияж.

«Прибавила в весе», «Фигура изменилась», «Это архивное фото?», — написали пользователи соцсетей.

До этого Эшли Грэм показала фигуру с растяжками и целлюлитом. Она опубликовала в личном блоге фото в купальнике с леопардовым принтом. Образ дополнила соломенная шляпа. В кадре модель распустила волосы и отказалась от макияжа.