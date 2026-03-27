Зендая пришла на кинопремьеру в платье с декольте до живота

Актриса Зендая пришла на премьеру фильма «Вот это драма!» в Риме. Об этом сообщает WMagazine.

Зендая предпочла для выхода черное платье с декольте до живота и открытыми руками. Волосы ей уложили в низкий пучок и сделали вечерний макияж.

17 марта Зендая посетила премьеру фильма «Вот это драма!», в котором сыграла главную роль. Мероприятие состоялось в Лос-Анджелесе. Актриса выбрала для выхода на публику белое свадебное платье с открытыми плечами от Vivienne Westwood. Журналисты отметили, что в этом же наряде артистка была на церемонии вручения премии «Оскар» в 2015 году, когда ей было 18 лет.

Образ знаменитости завершили длинные серьги и туфли на каблуках в тон. Актрисе уложили волосы и сделали макияж с черными стрелками, розовыми румянами и помадой.

До этого Зендая продемонстрировала золотое обручальное кольцо на публике. Она показала новое украшение на шоу бренда Louis Vuitton, которое состоялось в рамках Недели моды в Париже.