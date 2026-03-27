Названы три главные ошибки в весеннем уходе за кожей

Весной многие стремятся к кардинальному обновлению внешности, записываются на агрессивные процедуры и меняют косметичку, но такой подход часто оборачивается раздражением, шелушениями и пигментацией. О том, как избежать этих последствий и правильно адаптировать уход за кожей в межсезонье, в беседе с «Чемпионатом» рассказала Надежда Юдина, дерматолог-косметолог сети клиник «Семейная».

По словам эксперта, весной кожа находится в состоянии стресса после холодов, ветра и сухого воздуха в помещениях. Желание ускорить её восстановление с помощью интенсивных методов часто приводит к обратному эффекту. Врач выделила три главные ошибки, которых следует избегать в этот период.

Первая ошибка — агрессивное очищение. После зимы многие стремятся избавиться от тусклого цвета лица и шелушений с помощью скрабов, пилингов и даже лазерной шлифовки. Однако весной кожа особенно уязвима, и такие методы травмируют её защитный слой, провоцируя раздражение и появление пигментных пятен. Как пояснила Надежда Юдина, сезон агрессивного очищения — осень и зима. Весной же стоит отдавать предпочтение мягким энзимным средствам, составам на основе молочной кислоты и мочевины, а также щадящим аппаратным процедурам: ультразвуковому пилингу, вакуумной чистке или HydraFacial.

Вторая ошибка — резкая смена зимнего крема на летний. Желание заменить плотный питательный крем на лёгкий гель-флюид понятно, но физиологически не оправдано. Весной организм испытывает авитаминоз, а ресурсы кожи истощены, поэтому резкий переход на «облегчённую» текстуру лишает её необходимой поддержки. Эксперт рекомендует делать это плавно: пока на улице не установится стабильная плюсовая температура, продолжать использовать зимний крем, затем постепенно переходить на менее плотные текстуры, а флюиды оставить для летней жары. Для восстановления кожи в этот период также полезны курсовые процедуры — мезотерапия и биоревитализация. Инъекции гиалуроновой кислоты с витаминами и аминокислотами, по словам врача, работают как «капельница для лица»: насыщают влагой изнутри, запускают синтез коллагена и возвращают здоровый цвет.

Третья и, пожалуй, самая распространённая ошибка — игнорирование SPF. Весеннее солнце обманчиво: оно не греет так интенсивно, как летом, но его активность уже высока. Даже в пасмурную погоду ультрафиолет способен вызывать повреждения кожи. Именно в марте и апреле закладываются первые пигментные пятна, которые затем приходится выводить в течение года. Особую осторожность, подчёркивает Надежда Юдина, стоит проявлять тем, кто зимой проходил фототерапию, игольчатый RF, лазерные шлифовки или срединные химические пилинги. Выходом может стать использование увлажняющих кремов с SPF 30-50, тональных средств с фотозащитой или специальных спреев, которые наносятся поверх макияжа.