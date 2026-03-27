56-летняя звезда «Твин Пикса» раскрыла секреты красоты и стройности

Американская актриса Хизер Грэм раскрыла секреты красоты и стройности. Интервью со звездой «Твин Пикса» публикует портал Us Weekly.

56-летняя артистка рассказала, что в начале 2000-х годов у нее проявились нездоровые отношения с едой. По словам знаменитости, она была одержима сахаром и порой из-за него отказывалась от обычной еды.

«Был период, когда я ела замороженный йогурт на ужин и обед», — призналась она и уточнила, что наладить отношения с едой ей помогли медитация, тренировки и самоконтроль.

В то же время Грэм заявила, что ради красоты и молодости никогда не прибегала к пластике. Однако она пробовала ботокс, микронидлинг и филлеры.