От гранжа к глянцу: новая жизнь черного карандаша для глаз и советы визажиста

В 90-е он был символом задорного бунта, небрежности и драматичности гранжа, сегодня — это инструмент, который можно использовать для почти незаметного акцента и для вполне уверенной и выразительной графики.

Главное отличие, конечно — в подходе: теперь уже никто не стремится просто обвести глаз и более или менее хорошо растушевать. Нынче это продуманная работа с формой, текстурой, соответствию с гардеробом настроением. Визажист Любовь Брусницына рассказала, как правильно красить глаза с помощью старого доброго черного карандаша.

Линия может быть разной

Современный карандаш — это не про идеальную стрелку (для этого, кстати, куда удобнее лайнеры).

«Линия может быть мягкой, чуть смазанной, ее наносят не ради четкости самой по себе (театральность вообще не очень актуальна), а ради глубины взгляда. Легкая небрежность здесь даже приветствуется, потому что она делает макияж живым», — утверждает эксперт.

Техника «межреснички» как база

Самый важный прием — прокрасить пространство между ресницами, это актуально практически для любого мейкапа и в любом возрасте. Такое прокрашивание не бросается в глаза, макияж может казаться и нюдовым, но сразу делает взгляд более выразительным. Ресницы кажутся гуще и темнее, а форма глаза — четче. И уже поверх этого можно добавлять любые эффекты, если есть желание.

Работа с нижним веком без утяжеления

Черный карандаш снизу — самый спорный прием, хотя бы потому, что глаз в такой обводке становится визуально меньше.

«Чтобы не утяжелить взгляд, линию делают тонкой и обязательно смягчают растушевкой. Иногда достаточно вообще легкого намека на цвет, чтобы взгляд стал глубже. И важно не замыкать контур полностью, оставляя ощущение воздуха», — настаивает визажист.

Фиксация и стойкость

Чтобы карандаш выглядел хорошо в течение дня, его стоит закрепить. Легкий слой теней в тон или прозрачной пудры помогает зафиксировать текстуру, это особенно важно, если макияж мягкий и растушеванный. Для пущего эффекта хорошо использовать и финальную фиксацию с помощью термальной воды, особенно это актуально в жаркий весенний день.

Баланс цвета и формы

Здесь важно распределение акцентов: чем мягче линия глаз, тем смелее может быть цвет губ — насыщенный винный, красный или ягодный будет смотреться уместно. Но если карандаш нанесен графично, плотно, с четким контуром, губы лучше оставить спокойными — нюд, полупрозрачные текстуры, естественные оттенки.