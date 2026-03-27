Названо мужское имя, чьи обладатели чаще покупают ювелирные украшения

Россияне с именами Александр и Андрей чаще других покупают ювелирные украшения женщинам. Об этом «Газете.Ru» рассказали в пресс-службе ювелирной компании SUNLIGHT.

Согласно данным исследования, почти каждый пятый чек от 100 000 рублей приходится на мужчин с именами Александр, Сергей и Андрей — в совокупности это около 20% крупных покупок.

«Наибольшую долю среди них совершают Александры, на втором месте — Сергеи, на третьем — Андреи. Несмотря на то, что Александры и Сергеи чаще совершают дорогостоящие покупки, именно Андреи демонстрируют самый высокий средний чек. В среднем покупатели с именем Андрей тратят 184 000 рублей. Далее следуют Сергей (167 000 рублей) и Александр (166 500 рублей)», — рассказали эксперты.

Аналитики компании также изучили ювелирные предпочтения покупателей-мужчин с крупными чеками.

«Александры в основном выбирают кольца — на эту категорию приходится большая доля их покупок свыше 100 000 рублей. Сергеи и Андреи отдают предпочтение серьгам. При этом Андреи также чаще других приобретают цепи и подвески», — отметили они.

По данным опроса, средний возраст мужчин с крупными чеками составляет 42–45 лет.