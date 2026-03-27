Как подобрать румяна к помаде: простые советы визажиста

Румяна — это тот элемент, который связывает макияж воедино или, наоборот, разрушает его. Именно они отвечают за тон кожи и ощущение целостности. И когда румяна не совпадают с помадой, это считывается мгновенно — даже если все остальное идеально.

Просто нарумянить лицо, чтобы не казаться бледной молью — этого мало. Тут важно учесть множество нюансов, оценить цветотип, посмотреть сочетание с помадой и тенями. И не забыть подумать о том, в каком освещении будем выгуливать макияж. Секретами, что конкретно делать, поделилась визажист Любовь Брусницына.

Совпадение подтонов — главный ориентир

Первое, на что стоит смотреть, — это подтон. Теплая помада (коралл, персик, кирпичный) требует теплых румян, холодная (розовые, ягодные, винные оттенки) — холодных.

«Если смешать их без логики, лицо начинает „дребезжать“, оно визуально фонит по-разному — гармония начинается не с цвета как такового, а с температуры оттенка», — объясняет эксперт.

Интенсивность должна быть согласованной

Яркая помада автоматически становится центром внимания, и румяна должны это учитывать. Если губы насыщенные, румяна лучше делать мягче, полупрозрачными. Если же губы нейтральные, румяна могут взять на себя больше выразительности. Это не железное правило «то или другое», а грамотное распределение акцентов.

Текстура важнее, чем кажется

Кремовые румяна и матовая помада создают один эффект, пудровые румяна и глянцевые губы — другой.

«Разные текстуры могут либо поддерживать друг друга, либо конфликтовать, и тут все просто, чем ближе они по ощущению — тем цельнее выглядит макияж. Особенно это заметно при дневном свете. Да, профессионалы для фотосессии или подиумного мейка могут намеренно играть на контрасте текстур, но для большинства это просто не нужно», — утверждает визажист.

Румяна как продолжение помады

Один из самых работающих приемов — выбрать румяна, которые перекликаются с оттенком помады. Не обязательно точное совпадение, достаточно намека — это создает красивый эффект естественного румянца, как будто цвет идет изнутри, а не нанесен отдельно. Ну и, конечно, вполне рабочим остается старый добрый вариант, когда румяна просто наносятся той же помадой, что и на губах — и тщательно растушевываются. Не очень-то спортивно, зато ошибиться точно не получится.

Учет тона кожи и освещения

Один и тот же оттенок может выглядеть по-разному на разной коже — например, светлая кожа усиливает холодные ноты, теплая — смягчает их. Плюс важно учитывать освещение: дневной свет «съедает» цвет, а искусственный может его искажать. Поэтому лучше проверять сочетание не только в зеркале — тестируйте готовый образ в том свете, в который вы идете. Если это вечер при свечах — это одна история. А прогулка под дневным палящим солнцем — совсем другая. А значит, и подход к макияжу тут нужен разный.