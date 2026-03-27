Вещь с характером: как и с чем носить кюлоты весной и летом

Эти короткие брюки не пытаются понравиться сразу, не подстраиваются под привычные пропорции и требуют к себе внимания. Но именно в этом и их сила: правильно подобранные кюлоты задают образу ритм и стиль, удлиняют ногу и делают стройнее. Но есть нюансы.

Весной и летом кюлоты особенно хороши — стилист Маша Ведерникова рассказала, как подобрать их правильно, с чем носить и на что обращать внимание, когда собираете ансамбль.

Правильная длина и посадка — основа всего

Кюлоты работают только тогда, когда соблюдены пропорции. Длина — чуть ниже колена или до середины икры.

«Все, что выше — дает уже бермуды или шорты, ниже — получаются брюки невнятной длины, они режут ногу очень неудачно и укорачивают ее. Посадка должна быть высокая или средняя, чтобы визуально вытягивать силуэт», — объясняет эксперт.

Монохром как самый простой способ их носить

Кюлоты отлично работают в монохромных образах. Один цвет, разная фактура — и уже появляется глубина без лишней сложности. Комплект из одинаковой ткани тоже смотрится интересно — и, когда нет дробления по линии талии, фигура сразу кажется выше и стройнее. Белый, бежевый, графитовый, черный — универсальная база, которая делает образ цельным — и, при желании, даже формальным, как, например, для офиса.

Объем сверху: баланс

Кюлоты сами по себе задают объем, но это не значит, что верх должен быть строго узким или приталенным.

«Легкие рубашки, мягкие жакеты, свободные топы работают не хуже, если сохраняется логика силуэта — учитывать нужно не только объем и ширину, но и длину вещи. Важно не дробить фигуру и не перегружать ее лишними линиями, но учитывать общую динамику», — подчеркивает стилист.

Обувь задает настроение

С кюлотами особенно заметно, как меняется образ от пары обуви. Кроссовки делают его расслабленным и дерзким, сандалии — летним и легким, каблук добавляет строгости и вытягивает силуэт. Даже небольшая платформа уже меняет пропорции и делает образ более элегантным. Словом, это тот элемент, который задает финальный акцент — и его стоит подбирать особенно аккуратно.

Ткани и движение

Весной и летом кюлоты выигрывают за счет ткани. Легкие, текучие материалы создают красивую динамику при движении и не утяжеляют силуэт. Лен, вискоза, тонкий хлопок или деним — все, что дышит и держит форму без жесткости, отлично сгодится. Чем естественнее ведет себя ткань, тем дороже и интереснее выглядит образ.