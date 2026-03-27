Почему дизайнеры снова «роняют» линию талии

Если вам казалось, что низкая посадка осталась в архиве нулевых вместе с клипами MTV — плохие новости (или отличные): она вернулась. И не просто вернулась, а стала новой модной нормой — от пляжных образов до строгого офискора. Низкая талия — главный камбэк 2026 года. Но в отличие от нулевых, теперь это не про провокацию, а про пропорции и свободу.

Сегодня брюки, юбки и даже костюмы буквально «сползают» на бедра, открывая живот и создавая ту самую расслабленную, слегка дерзкую линию силуэта. Дизайнеры играют с линией бедер во всех стилях — от деловых костюмов до вечерних платьев. И, что важно, этот тренд стал куда более носибельным и взрослым. Сезоны Spring/Summer и Fall 2026 окончательно закрепили тренд: линия талии опустилась практически у всех ключевых домов.

Новый смысл: не про секс, а про пропорции

Дизайнеры буквально «сдвигают центр тяжести» вниз — и это делает образ менее формальным, даже если на вас деловой костюм.

Линия бедер удлиняет силуэт.

Контраст «маленький верх — объемный низ» создает модную геометрию.

Появляется ощущение расслабленности (даже в строгих образах).

Где и как это носить

Пляж и отпуск. Самый очевидный и наиболее актуальный сценарий. Капсулу собираем элементарно: свободные брюки или юбки на бедрах, топ-бра и рубашка нараспашку или заменяем топ на купальник. Это тот самый effortless luxury, который любят в отпускных коллекциях.

Повседневный casual. Главное правило: баланс. Капсулу собираем из привычных деталей: прямые узкие брюки или юбка с низкой посадкой + объемный верх (рубашка, худи) или наоборот широкие low-rise джинсы на бедрах + короткий топ. Заниженная линия талии акцентируется ремнем — узким или широким с обвесом, вместо ремня можно повязать вокруг бедер платок или шарф. Если шарф будет длинным и с кистями, это добавит образу динамики.

Вечер. Да, это снова про «голый живот» — но интеллигентно и загадочно. Капсула состоит из сочетаний: юбка на бедрах + корсет (иногда это собирается в платье с заниженной талией); брюки + жакет на голое тело. Тренд на низкую талию нежно дружит с прозрачностью. Если оголенный живот просвечивает сквозь блузку из органзы или поверх брюк надета кружевная юбка — образ становится еще более женственным. Особенное внимание ремням с необычными пряжками и обвесом — они дополняют или заменяют бижутерию. Образ с интересным ремнем на бедрах выглядит дороже.

Офискор (да, это возможно). Вызывающий поворот тренда: low-rise юбка + удлиненный жакет; костюм, где брюки сидят ниже талии и рубашка навыпуск. В Милане и Париже показы сезонов Spring/Summer и Fall 2026 это уже продемонстрировали Boss и Chanel, доказывая: низкая посадка может быть деловой.

Как носить тренд на низкую талию, если ваша талия не идеальна

Что поделать — большинство женщин далеки от пропорций Алеси Кафельниковой и Беллы Хадид. Но от моды отставать — последнее дело.

Выбирайте свободные рубашки навыпуск, укороченные жакеты или кардиганы поверх топа — они создают драпировку, маскируя живот, и работают с низкой посадкой брюк, как советуют стилисты для фигур формы «яблоко».

V-образный вырез или расстегнутая рубашка удлиняют торс, перенося фокус на шею и плечи; добавьте подплечники или объемные рукава для контраста с низкой линией пояса. Визуально переносим акцент на плечи, оставаясь в тренде.

Ремень спасет, если у вас на талии наметился «спасательный круг». Ремни носят поверх второго слоя (тренч, жакет) на уровне бедер. Можно также приспособить два ремня — один на талии, другой на бедрах или аккуратный хлястик ниже пояса, который придаст традиционной юбке свежее «звучание», но не заставит вас страдать из-за комплексов.