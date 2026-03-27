Памела Андерсон снялась в рекламе без макияжа

Канадская и американская актриса и фотомодель Памела Андерсон снялась в рекламе бренда Aerie, отказавшись от макияжа и ретуши. Снимки публикует Page Six.

58-летняя знаменитость позировала в вещах марки, демонстрируя поклонникам естественную внешность и отсутствие укладки. В ролике манекенщица иронизировала над фотосессиями брендов, которые создавались с помощью искусственного интеллекта. Известно, что Андерсон борется с использованием нейросетей в рекламе, о чем она неоднократно говорила в интервью.

В феврале Памела Андерсон, которая регулярно появляется на публике без мейкапа, вновь отказалась от макияжа для посещения Берлинского кинофестиваля. Она предстала на красной дорожке премьеры фильма «Обрезка розовых кустов» в платье с розовым верхом и салатовым низом.