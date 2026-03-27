Как носить весенние тренды, которые придуманы для подиума

Весна 2026-го обещает быть яркой, но, честно говоря, не самой удобной. Дизайнеры напридумывали красоты, а нам теперь ломать голову, как в этом выйти за хлебом. Разбираемся, где притаились подвохи и как их обойти, вместе с автором канала «Модная пышечка».

Главная героиня — юбка-акцент

Огромная, шуршащая, она буквально вопит: «Смотрите все на меня!». Выглядит эффектно, но есть нюанс: такая юбка нещадно расширяет бедра и «крадет» рост, если вы не два метра в прыжке. Чтобы не превратиться в бабу на чайнике, усмиряем низ максимально простым верхом: базовой футболкой, тонким джемпером или лонгсливом.

Шаровары из сказки

Брюки-алладины снова с нами. На подиуме это летящий восток, а в жизни — риск выглядеть так, будто вы забыли переодеть пижаму. Чтобы образ не «поплыл», добавьте ему жесткости: жакет с четкими плечами, ремень на талию и туфли с острым носом. Структура — наше все.

Рыболовная сеть

Вязаная сетка — это красиво, но очень прозрачно. Чтобы в городе на вас не косились, носите под ней нижний слой телесного цвета. И эффект «голого» тела останется, и приличия будут соблюдены.

Игры с пропорциями от Prabal Gurung

Тренчи с заниженной талией — штука опасная. Они визуально делают туловище бесконечным, а ноги — короткими. Если вы не высокая модель с фигурой «прямоугольник», носите такой тренч только нараспашку. Так вертикальные линии вытянут силуэт.

Микро-платья Miu Miu и Givenchy

Смотрятся сногсшибательно, пока вы стоите неподвижно. Стоит сделать шаг — и начинаются проблемы. Спасаем ситуацию плотными колготками или узкими брюками. По сути, превращаем платье в нарядную тунику.

Декольте «на грани»

Глубокие вырезы от Simone Rocha и Jil Sander требуют либо идеальной кожи, либо железной уверенности в себе. Для обычной жизни лучше прикрыть этот «намек на интригу» жакетом — так образ получится и стильным, и не слишком вызывающим.

Топ-бандо и коварные складки

Привет из 2000-х! Бандо коварно тем, что подчеркивает складки в районе подмышек даже у самых худых. Безопасный вариант для города — носить его под расстегнутую рубашку, кардиган или тот же жакет.

Полосатый рейс

Горизонтальная полоска все так же продолжает нас расширять. Особенно если она широкая. Если не хотите лишнего объема, выбирайте мелкую полосочку или оставляйте этот принт только там, где вам действительно хочется добавить акцента.

Ремни-корсеты

Ультраширокие ремни просто «съедают» талию, схлопывая расстояние между грудью и бедрами. На высоких это смотрится круто, остальным совет: подбирайте ремень строго в тон одежде (пальто или жакету), чтобы не дробить фигуру.

Тотальный желтый и оранжевый

Loewe и Saint Laurent выступают за яркий монохром. Выглядит сочно, но коварно: неправильный оттенок желтого может сделать лицо землистым или болезненно-красным. Плюс яркий цвет всегда полнит. Выход? Уводим яркость подальше от лица — выбираем желтые брюки, юбки, сумки или ищем свой, более спокойный подтон.

В 2026 году аксессуары становятся центром образа: утрированный объем, ретро-люкс из «бабушкиного сундука», футуристические формы и смешение серебра с золотом.

А вот от пижамных штанов с оборками и резиновой обуви в этом сезоне лучше отказаться.