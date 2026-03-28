Ведущий «Модного приговора» назвал модный прием для стилизации рубашки

Ведущий «Модного приговора», стилист Александр Рогов, назвал модный прием для стилизации рубашки. Об этом он написал в Telegram-канале.

«Самый простой и актуальный способ стилизовать рубашку - это просто наполовину заправить воротник! Немного nonchalant этой весной никому не помешает», — написал Рогов.

На прошлой неделе Александр Рогов рекомендовал приобрести на весну яркие чулочно-носочные изделия. По его мнению, капроновые колготки, чулки, гольфы и носки являются хорошим способом разнообразить комплекты.

До этого ведущий «Модного приговора» призвал носить плащ или тренч в клетку.