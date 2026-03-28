Возлюбленная Джейсона Стетхэма снялась для глянца в майке из кожи

Возлюбленная Джейсона Стетхэма, модель Рози Хантингтон-Уайтли, стала лицом нового выпуска журнала Pop. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Рози Хантингтон-Уайтли позировала в бермудах из синей джинсы и укороченной черной майки из кожи. В кадре модель продемонстрировала накаченный пресс. Волосы ей уложили в «мокрую» укладку и сделали легкий вечерний макияж.

21 февраля Рози Хантингтон-Уайтли дала новое интервью австралийскому Vogue, но самой обсуждаемой частью стало ее «новое» лицо. По мнению поклонников, манекенщица переборщила с филлерами и перестала походить на саму себя. Еще одной версией стало подозрение знаменитости в том, что она прибегла к удалению комков Биша.

Позже Рози Хантингтон-Уайтли приняла участие в показе Burberry, который состоялся в рамках Недели моды в Лондоне. Модель вышла на подиум в темно-синей шубе с поясом, черных брюках и ботинках. Манекенщица дефилировала с распущенными волосами и макияжем с черной подводкой и розовой помадой.