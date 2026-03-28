«Ангел» Victoria's Secret снялась в крошечном бикини

«Ангел» Victoria's Secret, модель Кэндис Свейнпол, снялась в купальнике для рекламы Victoria's Secret. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

37-летняя модель Кэндис Свейнпол позировала в черном крошечном бикини. На других фото она позировала в леопардовом варианте и слитном красном купальнике. Волосы ей уложили легкими локонами и сделали нюдовый макияж.

«Идеальная», «Шикарная фигура», «Выглядите красиво», — написали пользователи соцсетей в комментариях.

В феврале Кэндис Свейнпол стала лицом выпуска журнала Perfect. Модель показала фигуру в черном нижнем белье, косухе из кожи и высоких грубых ботинках на шнуровке. Волосы ей зализали назад, сделали «мокрую» укладку и макияж с угольно-черными стрелками и черными тенями.

Модель выпускает свою линию купальников с 2018 года. Как говорится на сайте бренда, его команда поставила своей целью при изготовлении изделий относиться как можно бережнее к окружающей среде.