«Ангел» Victoria's Secret снялась в крошечном бикини

Модель Кэндис Свейнпол снялась в купальнике для рекламы Victoria's Secret
«Ангел» Victoria's Secret, модель Кэндис Свейнпол, снялась в купальнике для рекламы Victoria's Secret. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).
37-летняя модель Кэндис Свейнпол позировала в черном крошечном бикини. На других фото она позировала в леопардовом варианте и слитном красном купальнике. Волосы ей уложили легкими локонами и сделали нюдовый макияж.
«Идеальная», «Шикарная фигура», «Выглядите красиво», — написали пользователи соцсетей в комментариях.
В феврале Кэндис Свейнпол стала лицом выпуска журнала Perfect. Модель показала фигуру в черном нижнем белье, косухе из кожи и высоких грубых ботинках на шнуровке. Волосы ей зализали назад, сделали «мокрую» укладку и макияж с угольно-черными стрелками и черными тенями.
Модель выпускает свою линию купальников с 2018 года. Как говорится на сайте бренда, его команда поставила своей целью при изготовлении изделий относиться как можно бережнее к окружающей среде.
«От выбора материалов до финальных штрихов и всего, что происходит между этим, мы все время стараемся уменьшить свое влияние на окружающую среду при помощи постоянного использования экологичных тканей и оттачивания производственных процессов», — говорится на официальном сайте.