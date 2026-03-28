Врач объяснил, как вернуть коже свежесть и сияние

Тусклый, сероватый оттенок лица редко появляется сам по себе. Это всегда сигнал, что кожа устала, ей не хватает ресурсов или правильного ухода. И пытаться скрыть это плотным макияжем — не самое эффективное решение.

Гораздо важнее понять, что именно пошло не так, и выстроить систему, которая вернет коже здоровый тон, гладкость и способность отражать свет. Хорошая новость в том, что сияние вовсе не врожденная особенность, а результат грамотного ухода и образа жизни. Вместе с врачом-косметологом и дерматовенерологом Галиной Глуховой разбираемся подробнее.

Причины тусклости кожи

Кожа теряет естественное сияние по многим причинам. Галина особенно выделяет следующие:

хронический стресс и переутомление;

недостаток сна;

загрязненный воздух и неблагоприятная экология;

воздействие холода, солнца, ветра и резких перепадов температур;

обезвоживание организма и кожи;

несбалансированное питание и дефицит витаминов;

малоподвижный образ жизни;

курение;

хронические заболевания;

прием определенных медикаментов;

неправильный или агрессивный уход;

возрастные изменения;

накопление ороговевших клеток на поверхности кожи.

Грамотное очищение

Возвращение внутреннего сияния кожи начинается с очищения. Если кожа перегружена себумом, пылью и остатками косметики, она физически не может отражать свет, а значит, выглядит тусклой.

«Важно отказаться от агрессивного очищения "до скрипа". Такое ощущение признак разрушенного защитного слоя. В результате кожа быстрее теряет влагу, становится сухой и серой», — говорит Галина.

Очищение должно быть мягким, но регулярным: утром — чтобы убрать продукты ночной работы кожи, вечером — чтобы удалить загрязнения и макияж. Подходящие текстуры — гели, пенки, молочко, в зависимости от типа кожи.

Отшелушивание

Одна из ключевых причин тусклого цвета лица — накопление ороговевших клеток. Они создают неровный микрорельеф, из-за которого кожа хуже отражает свет. Регулярное отшелушивание решает сразу несколько задач: выравнивает поверхность, улучшает цвет лица и усиливает действие ухода.

«Лучше выбирать деликатные методы: энзимные пудры, кислотные средства, мягкие пилинги. Грубые скрабы могут травмировать кожу и дать обратный эффект. Частота отшелушивания зависит от типа кожи: жирной нужно 1-2 раза в неделю, сухой и чувствительной достаточно одного раза в 1,5-2 недели», — комментирует эксперт.

Увлажнение

Если кожа обезвожена, никакие средства не дадут эффекта внутреннего сияния. Влага поможет сделать поверхность кожи гладкой и визуально свежей. Важно выстраивать полноценное увлажнение. Сначала наносите легкие текстуры (например, флюиды, эссенции или сыворотки), затем крем, который «запечатывает» влагу.

«Наносить средства лучше на слегка влажную кожу — это усиливает эффект. Если есть ощущение стянутости даже после крема, значит, одного уровня ухода недостаточно», — говорит косметолог.

Активные компоненты

Чтобы вернуть коже сияние, важно не количество средств, а их состав.

Витамин С помогает выровнять тон и уменьшить тусклость, одновременно работая как антиоксидант. Он делает кожу визуально более свежей и плотной.

Кислоты запускают обновление кожи и убирают серый оттенок за счет отшелушивания.

Ретинол ускоряет обновление клеток и улучшает текстуру кожи, но требует аккуратного применения.

Гиалуроновая кислота отвечает за увлажнение и визуальную «наполненность» кожи.

Массаж

Когда нарушается микроциркуляция, кожа выглядит уставшей, тусклой и безжизненной. Массаж помогает это исправить.

«Даже легкие движения руками или использование простых инструментов улучшают приток крови и лимфы. В результате кожа быстрее получает кислород и питательные вещества», — отмечает Галина.

Эффект заметен почти сразу: лицо выглядит более свежим, уходит отечность, появляется естественное сияние.

Образ жизни

Ни одно средство не компенсирует недосып и хронический стресс. Во время сна кожа восстанавливается, вырабатывает коллаген и обновляется. Если сна не хватает, это сразу отражается на лице. Вода также играет ключевую роль. При обезвоживании кожа теряет объем, становится тусклой и начинает шелушиться. Физическая активность и свежий воздух улучшают кровообращение — это напрямую влияет на цвет лица.

Солнцезащита

«Ультрафиолет разрушает коллаген, вызывает пигментацию и делает кожу тусклой. Даже если нет активного солнца, защита необходима. Без нее все усилия по уходу теряют смысл, кожа быстрее стареет и теряет сияние», — говорит эксперт.

Поэтому в дневное время суток, независимо от погоды за окном наносите солнцезащитный крем за 30 минут до выхода на улицу.

Профессиональные процедуры

Домашний уход — база, но иногда его недостаточно. В этом случае подключаются процедуры, которые работают глубже и быстрее.

Химический пилинг — один из самых эффективных способов вернуть коже свежесть. Он удаляет ороговевший слой, выравнивает текстуру и делает цвет лица более ровным. Уже после первой процедуры кожа выглядит заметно более гладкой и светлой.

Биоревитализация направлена на глубокое увлажнение. В кожу вводятся препараты с гиалуроновой кислотой, благодаря чему она становится более плотной, упругой и «наполненной». Это один из самых быстрых способов вернуть живой вид обезвоженной коже.

Озонотерапия улучшает кровообращение и насыщение тканей кислородом. Она помогает справиться с тусклым цветом лица, воспалениями и отечностью.

Фотоомоложение воздействует световыми импульсами, которые стимулируют обновление кожи и улучшают ее цвет. Особенно эффективно при возрастных изменениях и неравномерном тоне.