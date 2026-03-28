Ведущий «Модного приговора» объяснил тренд на «балетные» кеды

Стилист Александр Рогов призвал носить кеды из атласа
Ведущий «Модного приговора», стилист Александр Рогов, объяснил тренд на «балетные» кеды. Об этом он написал в Telegram-канале.
«Если вы ищите новую пару кроссовок на эту весну, то стоит обратить внимание на, так называемые, slim sneakers — это самая актуальная модель сезона. Кроссовки на мягкой тонкой подошве, иногда с резинкой на пятке или по бокам для лучшей фиксации ноги. Часто такие модели вдохновлены видами спорта, например, скальниками для скалолазов как у Loewe или балетными пуантами как у MiuMiu. У меня такие кроссовки от Prada — очень удобные», — написал стилист.
На прошлой неделе Александр Рогов рекомендовал приобрести на весну яркие чулочно-носочные изделия. По его мнению, капроновые колготки, чулки, гольфы и носки являются хорошим способом разнообразить комплекты.
До этого ведущий «Модного приговора» призвал носить плащ или тренч в клетку.
«Этой весной обратите внимание на плащ или тренч в клетку. Он станет отличной альтернативой тренчу бежевому! Сочетайте клетчатый тренч с базой и спокойными оттенками или ищите пресечения по цвету с узором, миксуя с цветными вещами», — высказался Рогов.