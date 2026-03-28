Ведущий «Модного приговора» объяснил тренд на «балетные» кеды

Ведущий «Модного приговора», стилист Александр Рогов, объяснил тренд на «балетные» кеды. Об этом он написал в Telegram-канале.

«Если вы ищите новую пару кроссовок на эту весну, то стоит обратить внимание на, так называемые, slim sneakers — это самая актуальная модель сезона. Кроссовки на мягкой тонкой подошве, иногда с резинкой на пятке или по бокам для лучшей фиксации ноги. Часто такие модели вдохновлены видами спорта, например, скальниками для скалолазов как у Loewe или балетными пуантами как у MiuMiu. У меня такие кроссовки от Prada — очень удобные», — написал стилист.

На прошлой неделе Александр Рогов рекомендовал приобрести на весну яркие чулочно-носочные изделия. По его мнению, капроновые колготки, чулки, гольфы и носки являются хорошим способом разнообразить комплекты.

До этого ведущий «Модного приговора» призвал носить плащ или тренч в клетку.